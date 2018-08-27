Mahkemenin yazılı açıklamasında, elektronik postayla "Belirli bir hastalıkla ilgili bir yasanın zorlaştırıldığı takdirde Rutte'nin kafasını kesip DEAŞ'a hediye edeceği" ifadeleriyle tehditte bulunan 26 yaşındaki kişiye 4 ay şartlı hapis cezası verildiği belirtildi.



Açıklamada, zanlının Başbakan dışında başka siyasetçileri de elektronik postayla tehdit ettiği ifade edilerek, zanlıya cezası süresince özel bakım evinde kalma ve psikolojik tedavi görme şartı getirildiği kaydedildi.



Bu arada, Başbakan Rutte'yi tehdit eden kişinin sağlık sorunları olduğu bildirildi.



Hollanda Savcılığının açıklamasında ise 2017'de ülkedeki siyasetçiler tarafından, aldıkları tehditler nedeniyle yapılan başvuruların, 2016'ya göre yaklaşık yüzde 40 arttığı belirtildi.



Açıklamada, 2016 yılında 239 başvurudan 65'i, 2017 yılında ise 331 başvurudan 90'ı hakkında ceza kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.