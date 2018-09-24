Türkiye ile Hollanda arasındaki 16 aylık kriz parantezi resmen kapanıyor.
Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli Lahey'e, Hollanda'nın yeni büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de Ankara'ya geliyor.
Hollanda'nın 62 yaşındaki yeni büyükleçisi, 2000-2003 yılları arasında Ürdün'de görev yaptı. Son olarak NATO'da daimi temsilciydi.
Türkiye-Hollanda ilişkilerinde kriz, 11 Mart 2017'de başlamıştı. Anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemiş, karayolu ile Almanya'dan gelen dönemin Aile Bakanı zorla geri gönderilmişti.
Türkiye bu olay üzerine Hollanda Büyükelçisi'ni geri çekmişti. Ardından perde arkasında yapılan görüşmelerle normalleşme sağlanmış, geçen temmuz ayında ilişkilerin normalleştiği duyurulmuştu.
Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli olarak belirlenmişti.