Hollanda istihbaratı: Rus hackerlar tüm polislerin bilgilerini ele geçirdi

Hollanda istihbarat birimleri, ülkenin polis teşkilatını hedef alan bir siber saldırının arkasında, Rus devletiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir hacker grubunun bulunduğunu duyurdu. “Laundry Bear” (Çamaşır Ayısı) adı verilen bu grubun, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden stratejik bilgiler sızdırmaya çalıştığı belirtildi.



Askeri istihbarat kurumu MIVD’nin başındaki Koramiral Peter Reesink, grubun özellikle Batılı ülkelerin savunma ekipmanı üretimi ve tedarikiyle ilgili verileri, ayrıca Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına dair detayları ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Kremlin'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



UKRAYNA'NIN ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİNDEN



Hollanda, Rusya’nın 2022 yılında başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana Kiev’e askeri destek sağlayan başlıca ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu destek kapsamında F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere çeşitli askeri ekipman gönderilmişti.



Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen ve ülkede geniş yankı uyandıran siber saldırı, hacker grubunun Hollanda polis teşkilatının dijital sistemlerinden birine sızarak tüm polis memurlarına ait iş iletişim bilgilerine erişmesiyle sonuçlandı. Saldırı, kurum içerisinde ciddi güvenlik zafiyetlerini gün yüzüne çıkardı.



Hollanda’nın iç istihbarat teşkilatı AIVD’nin başkanı Erik Akerboom, saldırıya ilişkin detaylı bir rapor yayımlayarak, grubun dijital altyapılara nasıl sızdığına dair teknik bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Akerboom, yayımlanan bilgilerin yalnızca devlet kurumları için değil; savunma sanayi üreticileri, tedarikçiler ve diğer potansiyel hedefler için de yol gösterici olduğunu vurguladı. “Laundry Bear’ın etkinliğini sınırlamak ve dijital sistemleri daha güvenli hale getirmek açısından bu bulgular büyük önem taşıyor” dedi.