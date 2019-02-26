Hollanda gümrük yetkilileri, Rotterdam limanında yakalanan ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu.



Hollanda gümrük yetkilileri Rotterdam limanında bir konteyner içinde 90 bin şişe votka ele geçirdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu. Votka şişelerinin bulunduğu konteynerin bir uçağın gövdesinin altına gizlendiği öğrenildi.



Votkaların Rusya üzerinden Rotterdam limanına getirildiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordu komutanlarına gönderileceği belirtildi.



Kim Jong-un'un televizyon, peynir ve şampanya gibi lüks malları ithal ettiği biliniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle, bu malların Kuzey Kore’ye ihracatı konusunda dünya çapında bir yasak var.