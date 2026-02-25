Hollanda Kraliyet Havayolları Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Orta Doğu’daki güvenlik riskleri ve operasyonel zorluklar nedeniyle Amsterdam–Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.



KLM Tel Aviv'e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti.



Karar 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.



Açıklamada, "Etkilenen yolculara kişisel bildirim yapılacak ve uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunulacaktır. Gelişmeleri izlemeye ve şartlara göre kararı yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.