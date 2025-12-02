Hollanda mahkemesi, ötanazi kısıtlamalarının yasal olduğuna karar verdi

Hollanda'da bir mahkeme, yardımlı intihara yönelik hükümet kısıtlamalarının yasal olduğuna karar verdi.

Karar, tıbbi yardım olmadan ölme hakkını savunan bir grubun yaptığı itirazı reddetmesinin ardından geldi.

Hollanda, 2002 yılında çok sıkı koşullar altında ötanazi ve yardımlı intiharı yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi olmuştu. Yardımlı intihar, teknik olarak, ancak bir doktor hastanın acısının “dayanılmaz ve iyileşme umudu olmayan” düzeyde olduğunu belirlediğinde ve işlemi gerçekleştirdiğinde yasal kabul ediliyor.

Hekimin ayrıca “makul bir alternatif” tedavinin bulunmadığı sonucuna varması ve aynı sonuca ulaşacak bağımsız bir meslektaşına danışması gerekiyor.

"ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI" HAKKI

Last Will Cooperative (CLW) adlı kampanya grubu, bu kısıtlamaların hastaların nasıl ve ne zaman öleceklerine karar verme hakkını ihlâl ettiğini savunarak 2022’de devlete dava açmıştı.

Alt mahkeme devletten yana karar verince CLW Lahey’deki Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak Temyiz Mahkemesi de yardımlı intihar yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiği yönündeki CLW argümanını reddetti.

Temyiz mahkemsi, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları açıkça gösteriyor ki, Hollanda’nın yardımlı intihar yasağı AİHS’nin Sekizinci Maddesini ihlal etmemektedir” dedi. Sekizinci madde, özel ve aile hayatına saygı hakkını güvence altına alıyor.

10 BİNE YAKIN KİŞİ ÖTANAZİYLE ÖLDÜ

Hollandalıların giderek artan bir kısmı ötanazi yoluyla ölmeyi tercih ediyor.Resmî istatistiklere göre 2024 yılında toplam 9 bin 958 kişi bu şekilde hayatını kaybetti.

Bölgesel Ötanazi İnceleme Komitesi’ne göre bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artış anlamına geliyor.

Ötanazi, bir doktorun hastanın hayatını sonlandırmak için ölümcül bir ilaç uygulaması anlamına geliyor.

Yardımlı intihar ise doktorun, hastanın kendisinin alacağı ölümcül bir maddeyi temin etmesi durumunda gerçekleşiyor.