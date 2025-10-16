Hollanda Meclisi'nden teknoloji devlerine davet: Kabul eden olmadı

Hollanda’da Facebook, TikTok, X (eski adıyla Twitter) ve Google, seçim döneminde olası etki faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Temsilciler Meclisi’nin (Tweede Kamer) davetine yanıt vermedi. Ülkenin önde gelen partileri GroenLinks-PvdA, PVV, NSC, D66, BBB ve Volt, seçim sürecinde sosyal medya algoritmalarının rolünü tartışmak istemişti.



Ancak teknoloji devleri ya daveti reddetti ya da hiç yanıt vermedi. TikTok ve X tamamen sessiz kalırken, Google davetin “hafta içinde çok geç ulaştığını” ve “programlarına ekleyemediklerini” bildirdi.



"ALGORİTMALAR İNSANLARI TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR"

Milletvekilleri, Hollandalı seçmenlerin bu platformlarda ne ölçüde yönlendirildiğini ve şirketlerin bunun önüne geçmek için ne yaptığını öğrenmek istiyor.

GroenLinks-PvdA milletvekili Barbara Kathmann, Avrupa genelinde seçimlerin baskı altında olduğuna dikkat çekerek Romanya’daki son başkanlık seçimlerinde yaşanan müdahale iddialarını hatırlatarak, “Bu tür olayların yaşanmaması için teknoloji şirketlerinin ne yapabileceğini bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖRGÜTLERİNDEN UYARI

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Dairesi (NCTV) ile İstihbarat Teşkilatı (AIVD) da internet üzerinden yayılan içeriklerin “her tür radikalleşmeyi körüklediğini” ve özellikle öneri algoritmalarının bu süreçte önemli rol oynadığını raporlamıştı.



BBB Partisi ise bu algoritmaların “insanları içine çeken bir tuzak gibi çalıştığını” vurguladı.



"BU ŞİRKETLER DEMOKRASİYİ CİDDİYE ALMALI"

D66 milletvekili Hanneke van der Werf, teknoloji devlerinin parlamentoya gelmemesini “kar odaklı davranış” olarak nitelendirerek, “Bu şirketler bu tür paylaşımlardan para kazanıyor ama biz demokrasimizi temiz tutmak istiyoruz" dedi.