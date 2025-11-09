Hollanda Merkez Bankası’ndan Eurobond uyarısı: "Borç tehlikeli şekilde artabilir"

Hollanda medyasına konuşan Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Olaf Sleijpen, “Eurobond’ların riski, sonuçta sadece daha yüksek borçlara yol açmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Hollanda siyasetinde konuya dair görüş ayrılıkları sürüyor. D66 ve GL/PvdA partileri uzun süredir Eurobond fikrini desteklerken, CDA belirli yatırımlar için kapıyı aralık bırakıyor. VVD ve JA21 ise bu fikre tamamen karşı.

Görevine 1 Temmuz 2025’te Klaas Knot’un yerine gelen Sleijpen, selefinden daha temkinli bir tutum sergiliyor. “Bu bir değişim mi? O yorumu siz yapabilirsiniz,” dedi.

Sleijpen, Eurobond ihraç edilmesi durumunda sıkı mali disiplin şartlarının zorunlu olduğunu vurguladı:

“Bütçe kurallarını yerine getirmeyen ülkeler, ulusal borçlarını azaltmak için ek çaba göstermeli. Aksi halde Avrupa’nın borcu kontrolsüz şekilde artabilir.”

DNB verilerine göre Avrupa’nın ortak borcu 2021’de 538 milyar eurodan 2024’te 875 milyar euroya yükseldi. Hollanda’nın bu borç içindeki payı 17,6 milyar euro seviyesinde. Sleijpen, Eurobond uygulamasının yaygınlaşması hâlinde bu tutarın artabileceğini belirtti.

“BORCU ARTIRMAK BÜYÜK RİSK OLUR”

Sleijpen ayrıca, Avrupa ülkelerinin borç/GSYH oranlarının zaten yüksek olduğuna dikkat çekti: Fransa yüzde 113, İtalya yüzde 135, Yunanistan yüzde 154, İspanya yüzde 102. Hollanda’nın oranı ise yüzde 44’ün altında.

“Bu tablo ortadayken borcu artırmak büyük bir risk olur,” dedi.

Sleijpen, Avrupa’nın yatırım, enerji ve savunma alanlarında işbirliği yapabileceğini ancak bunun illa ortak borçlanmayla finanse edilmesi gerekmediğini söyledi:

“Avrupa, Eurobond’larla da, onsuz da inşa edilebilir. Asıl soru, AB’nin ne tür bir rol üstleneceğidir.”

“LE PEN'E VERİLECEK EN BÜYKÜ HEDİYE”

Eurobond’ların AB genelinde borçlanma maliyetini düşürse de, Hollanda açısından daha pahalı olduğunu hatırlatan Sleijpen, ortak borçlanmanın “Marine Le Pen’e verilecek en büyük hediye” olabileceğini söyleyen VVD’li Maliye Bakanı Eelco Heinen’in görüşüne de atıfta bulundu.

Son olarak Sleijpen, sermaye piyasalarının bütünleşmesi için Eurobond’a değil, ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılmasına ve iç pazar reformlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.