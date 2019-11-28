Hollanda polisi cinayeti Podcast'le çözmeyi planlıyor

Hollanda'da 1991 yılında elektrikli battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunmuş, ancak ceset bozulmaya başladığı için kimlik tespiti yapılamamıştı.



Tek ipucu, kurbanın parmağındaki bir yüzüktü. Dedektifler bu yüzüğü satın alanları incelemeye aldı.



Çoğu alıcı hala yüzüklere sahipken, bir adam yüzüğünü Amsterdam'daki kafede başka birine sattığını söyledi.

Görgü tanıkları yüzüğü alan kişinin sıklıkla kafeye uğradığını söyledi. Ancak Türk olduğu düşünülen bu kişi son haftalarda görülmemişti.

İki yıl önce polis dosyayı yeniden açtı.

Son teknolojiler kullanılarak ceset incelendi, kafatası ölçümleriyle robot resmi yapıldı.



Hollanda polisi vakayı çözebilmek amacıyla ilk kez bir Podcast yani seri halinde ses ve video dosyaları yayınlama kararı aldı.



Geçen ay üç bölüm halinde yayınlanan podcastı binlerce kişi dinledi. O günden bu yana da polise olayla ilgili bilgi akışının devam ettiği söyleniyor.