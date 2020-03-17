Hollanda, Polonya ve Türk polisinden ortak operasyon: 2 ton 400 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Ortadoğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.



Europol'den yapılan açıklamada, TIR'ların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.



Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.