Hollanda, Polonya ve Türk polisinden ortak operasyon: 2 ton 400 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı 17.03.2020 - 00:23

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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Ortadoğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, TIR'ların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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