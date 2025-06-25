Hollanda, Romanya'ya 18 F-16 bağışladı

Bağış anlaşması, NATO Zirvesi kapsamında Lahey’de bulunan Romanya Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu tarafından imzalanacak.

Zirvede Romanya heyetine Devlet Başkanı Nicușor Dan başkanlık ediyor. Bu yeni uçaklarla birlikte Romanya'nın savaş uçağı filosu 70’in üzerine çıkacak.



Bağış, Romanya topraklarında kurulan ve Ukraynalı pilotların eğitildiği F-16 eğitim merkezi bağlamında gerçekleşiyor. Hollanda, artık kullanmadığı F-16'ları bu merkezde eğitim amaçlı kullanılmak üzere bağışlıyor.

ÜLKEDE EĞİTİM ÜSSÜ KURULDU

Başlangıçta yalnızca Ukraynalı pilotlara hizmet vermesi planlanan bu merkez, artık F-16 kullanan tüm ülkelerin pilotlarına eğitim verecek uluslararası bir üs haline geliyor. Bu ülkeler arasında Bulgaristan, Slovakya ve bazı Orta Doğu ülkeleri de yer alıyor.