Hollanda Sağlık Bakanı corona virüs oturumunda bayıldı

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.



Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.



Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.



Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.



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