Hollanda'da 1,5 metre sosyal mesafe kuralı kalktı, "corona kartı" uygulaması başladı

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkede, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için duyurulan corona kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.



Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak corona kartı uygulaması hayata geçti.





Kafe ve restoran teraslarında, corona kartı uygulaması geçerli olmayacak.



Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona erdi.



Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Covid-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı.



DİSKO VE BARLAR AÇILIYOR, OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR



Disko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.



Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.



Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.



Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı.



Ayrıca ilkokullarda Covid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi.



Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.



Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı.



Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.



