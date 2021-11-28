Hollanda'da 13 kişide Covid-19'un Omicron varyantı görüldü

Hollanda'da 13 kişide yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.11.2021 - 16:31

Hollanda'da 13 kişide Covid-19'un Omicron varyantı görüldü

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiği belirtildi.

Güney Afrika'dan 26 Kasım'da dönen 624 yolcuya Schiphol'de corona virüsü testi yapıldığı ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hangi Covid-19 varyantını ilgilendirdiğini belirlemek için bu test örneklerinin analiz için RIVM'e gönderildiği ve araştırma sonucunda şimdiye kadar pozitif testlerden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmanın henüz tamamlanmadığı ve muhtemelen daha fazla kişide Omicron varyantı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

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