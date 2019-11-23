Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi

Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi (YİM) camisinin salonunda düzenlenen törende, 81 yaşındaki Mehmet Kılcı, 77 yaşındaki Mustafa Güngör ve 63 yaşındaki İrfan Ulusoy, kraliyet nişanını Schiedam Belediye Başkanı Cor Lamers'in elinden aldı.



Kraliyet nişanına layık görülen fakat geçen ay vefat eden 1938 doğumlu Dursun Ali Başalan'ın nişanı ise oğlu Mükremin Başalan'a verildi.



Schiedam'da 1980'li yıllardan beri gönüllü olarak yürüttükleri çalışmalarla toplumda öncü olan Kılcı, Güngör, Ulusoy ve Başalan, YİM camisinin yapım sürecine baştan sona kadar sağladıkları katkı ve orada yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona verdikleri destek dolayısıyla kraliyet nişanına layık görüldü.



"40 YIL SİNEMA ŞERİDİ GİBİ GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ"



Sivaslı olan Ulusoy, yaptığı açıklamada, kendisine kraliyet nişanı verilmesi dolayısıyla duygulandığını söyledi.



Kraliyet nişanı almayı beklemediğini belirten Ulusoy, "Büyük bir sürpriz oldu. 40 yıllık zaman bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. İnsan ister istemez duygulanıyor. Bize bu güzellikleri nasip ettiği için Allah'a hamd olsun." dedi.



Karabüklü olan Güngör de "Biz bu zamana kadar Allah rızası için gönüllü çalıştık ve kimseden bir takdirname beklemedik fakat bizi böyle bir nişana layık gördükleri için çok memnun olduk, gururlandık." ifadesini kullandı.



Şimdiye kadar farklı bölgelerden 100'den fazla Türk kraliyet nişanı almaya hak kazandı.



Kral Willem Alexander'in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında dağıtılan nişan konusunda, Kılcı, Güngör, Ulusoy ve Başalan için yapılan özel başvuru üzerine ayrı bir prosedür işletildi.



Sembolik değeri olan nişanı bu yıl ülke genelinde 1003'ü kadın olmak üzere 2 bin 864 kişi almıştı. Kraliyet nişanı almaya hak kazananların en yaşlısının 94, en gencinin ise 25 yaşında olduğu belirtilmişti.