Hollanda'da 900 bin taşla domino rekoru

Hollanda'nın Veenendaal kenti, yeni bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.



Yeni rekor Hollanda amatör domino takımından geldi.



900 bin domino taşı ile rekor kıran takımın daha önceki rekoru 700 bin domino taşı ile kırılmıştı. Ancak Profesyonel Dünya rekoru 4 milyon 491 bin 863 domino taşıyla gerçekleşmişti.



Hollanda'daki denemede 900 bin taşın sadece bir bölümü devrilmedi. Bu sonuca karşın hollanda takımı, yeni bir amatör dünya rekorunu kırdıklarını söylüyor.



HEDEFLERİ 1 MİLYON



Hollanda Domino takımı, son 14 yıldır sınırları zorladıkları etkinlikler ve organizasyonlar düzenliyor.



Amatör ekip bir sonraki hedeflerinin 1 Milyon domino taşı devirmek olduğunu söyledi.