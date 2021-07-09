Hollanda'da artan vaka sayılarının ardından Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği basın toplantısında, artan vaka sayıları ve yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.



Rutte, yeni tedbirlerin yarın sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.



DİSKO VE BARLAR KAPATILDI



Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar gece yarısı ile sabah 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek.



Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak.



Bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak.



Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi 40 saatten 24 saate indirilecek.



Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mesafe kuralına göre müşteri kabul edecek.



RUTTE: İSTEMESEK DE GEREKLİ



Günlük vaka sayısının öngörülenden çok daha hızlı yükseldiğini belirten Rutte, bazı önlemlerin geri getirilmesine ilişkin "İstemesek de gerekli." dedi.



Rutte, başka ülkelerin Hollanda'yı kırmızı listeye almasından endişelendiklerini dile getirdi.



Sağlık bakanı De Jonge, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda özellikle büyük şehirlerde sağlık sektörünün zorlanabileceğini belirtti.



Hollanda'da 26 Haziran'da Corona virüs tedbirleri büyük oranda kaldırılırken maske kullanımı toplu taşıma ve liselerde zorunlu tutulmuştu.



Hollanda'da muhalefet hükümetin haziranda tedbirleri gevşetmekte aceleci davrandığını düşünüyor.



YENİ VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI



Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 6 bin 986 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu.



Bu rakamın 8 Mayıs'dan bu yana görülen en yüksek rakam olduğu belirtilirken vaka sayılarının bir önceki haftaya göre üç katına çıktığı kaydedildi.



Ülkede, günlük vaka sayısı haziran ortalarından itibaren 1000'in altında seyrederken bu sayı geçen hafta 3 bin, bugün ise 7 bine yaklaştı.



Hollanda'da Covid-19'un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakaların en az üçte birini oluşturduğu düşünülüyor.



