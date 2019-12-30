Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders'in karikatür yarışmasına tepki

Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders bu yarışmayı, Pakistan hükümetinin kendisini ölümle tehdit eden bir kişiyi tutuklamayı reddetmesi üzerine düzenlediğini duyurdu.



Geert Wilders sadece birkaç saat süren yarışmayı kazanan karikatürü de Twitter üzerinden paylaştı.



Aşırı sağcı lider, geçen sene de aynı yarışmayı düzenlemek istemiş; ancak Hollanda polisinin Wilders’i öldürmeyi planladığı gerekçesiyle bir kişiyi tutuklamasının ardından iptal etmişti.



Wilders'in karikatür yarışması planı özellikle Pakistan'da protestolara yol açmıştı.



Hollandalı aşırı sağcı liderin İslam karşıtı Özgürlükler Partisi parlamentonun ikinci büyük partisi. Ancak koalisyonda yer almıyor.