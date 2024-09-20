Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dün bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

'nın güneybatısında yer alan Rotterdam şehrinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 32 yaşındaki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 33 yaşındaki bir İsviçre vatandaşının ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan saldırgan ise çevredekilerin ve polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Polis açıklamasında 22 yaşındaki saldırganın tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Görgü tanıkları saldırganın iki büyük bıçak taşıdığını ve insanları rastgele hedef aldığını ifade etti.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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