Hollanda, bölgesel parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde, parlamentonun üst kanadı senato da yenilendi.



En çok oyu, siyasi hayatına kısa süre önce başlayan popülist "Demokrasi İçin Forum" partisi aldı.



Yeşil Sol Parti, göçmen karşıtı "Demokrasi İçin Forum" ile birlikte oylarını en fazla artıran partiler oldu.



36 yaşındaki Thierry Baudet'nin lideri olduğu parti 2016'da siyasete girdiğinde parlamentoda iki sandalyeye sahipti.



"Demokrasi İçin Forum" üç yıl sonra 75 üyeli senatoda Başbakan Mark Rutte'nin "Liberal Sağ Parti"si kadar sandalye kazandı.



Bu durum, Başbakan Rutte'nin merkez sağ koalisyonunun yasa çıkarabilmek için senatoda dışarıdan desteğe ihtiyacı olacağını gösteriyor.



"Demokrasi İçin Forum", eyalet parlamentolarında da ikinci parti konumuna yükseldi. Aşırı sağın diğer temsilcisi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi ise ciddi oy kaybı yaşadı.



Rutte'nin partisi oy kaybı yaşasa da hem eyalet parlamentolarında hem de senatoda birinci parti olmayı sürdürüyor. Anketler, merkez sağ koalisyonun seçimde oy kaybedeceğini öngörüyordu.



Ancak Utrecht'te üç kişinin öldüğü silahlı saldırının göçmen karşıtlarında katılım oranını yükselttiği görülüyor.

Hollanda'da aşırı sağ, 2002'de popülist siyasetçi Pim Fortuyn'un suikast sonucu ölümünün ardından da patlama yapmıştı.

