Hollanda'da Hrıstiyanlara ait Penta Vakfına bağlı Maria adlı ilköğretim okulunun önüne ve giriş kapısına, öğrencilerin camiye yaptığı ziyarete tepki amaçlı İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı.



Aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi, sosyal medyadan, "Camilere okul ziyaretlerini durdur", "Veliler harekete geçin", "Veliler uyanın" ve "Çocuğun cihat camisine mi gidiyor?" ifadelerinin yazılı olduğu pankartların fotoğrafını paylaştı.



Rechts in Verzet, olayın, okulun Hoorn'daki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Abdülkadir Geylani Camisine yapılan yıllık ziyaretine karşı bir protesto eylemi olduğunu belirterek, "Nasıl olurda Maria okulu cihatçı bir camiyi ziyaret eder." ifadelerini kullandı.



Noord Holland gazetesine konuşan Penta Vakfı yöneticisi Hans Bouwmeester da eylemi kınadıklarını, öğrencilerin zorunlu bir ders kapsamında farklı dinlere ait mabedleri ziyaret ettiklerini söyledi.



Bouwmeester, eylemin arkasında kim olduğunun bilinmediğini ancak içinde okulun da isminin geçtiği, "Okullar İslam karşısında diz çöküyor" başlıklı raporu hazırlayan Civitas Christiana Vakfı mensuplarının olayla bağlantılı olabileceğini iddia etti.



Vakfın kendisini "Hollanda kültürü ve geleneklerinin daha fazla yok olmasına karşı mücadele eden" bir vakıf olarak tanımladığını belirten Bouwmeester, olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını kaydetti.

De Telegraaf gazetesi altı ay önce, Hoorn kentinde bulunan Abdülkadir Geylani Camisi'nde "cihat hutbesi" okunduğu iddiasında bulunmuştu.



Hoorn Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise savcılığın ve polisin de bulunduğu bir araştırma ekibinin incelemesi sonucunda "cihat hutbesi" okunmadığı sonucuna varıldığı ve bu yüzden cezai soruşturma başlatılmasına gerek kalmadığı duyurulmuştu.