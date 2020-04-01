Hollanda’da corona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan corona virüs salgınında iyi haberler de geliyor.

Hollanda’da 101 yaşındaki corona virüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.



Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi'ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kadının şikayetlerinin ardından yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.

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