Hollanda'da eylem yapan 2 bin çevreci aktivist gözaltında

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.



Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.



Ellerinde "Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Sistem değişmeli, iklim değil" ve "Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.



Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.



"TALEBİMİZ KARŞILANANA KADAR HER GÜN YOL KAPATMA EYLEMİNE DEVAM EDECEĞİZ"



Çevreci aktivist Guus Dix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi.



Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları söyledi:



"30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00'de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz."



Dix, hükümetin iklim krizini ciddiye alması gerektiğini, iklim değişikliğiyle ilgili neler olup bittiği konusunda kendi halkına karşı dürüst olması ve anlatması gerektiğini dile getirdi.



Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini ifade ederek, "Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız." diye konuştu.

2 BİN GÖZALTI



Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.



Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.



Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi.



Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 7 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs'ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık 1600 kişi gözaltına alınmıştı.