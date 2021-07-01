Hollanda'da F-16 binaya çarptı: 2 yaralı

Hollanda'da F-16 uçağının hava üssünde bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 13:59

Hollanda'da F-16 binaya çarptı: 2 yaralı

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Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberde, Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.

Pilotun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu ve bu sırada yaralandığı ifade edilirken, savaş uçağının çarptığı binada bulunan 1 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralananların durumuyla ilgili henüz net bilgi olmadığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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