Hollanda'da film gibi soygun: Patlayıcıyla kapıyı kırdılar, tarihi eserleri çaldılar

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.



Müzeye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, soyguncular müzenin kapısını patlatarak içeri girdi ve 2450 yıllık geçmişe sahip eserleri çalarak hızla kayıplara karıştı.



ROMANYA'NIN KAYIP HAZİNESİ



Çalınan eserlerden en dikkat çeken ise, Romanya'nın en değerli arkeolojik buluntularından biri olan "Cotofeneşti Altın Miğferi". 1927 yılında Romanya'nın Cotofeneşti köyünde bir çocuk tarafından bulunan bu miğfer, 1 kilogram ağırlığında ve tamamen altından yapılmış. Arkeologlar, dönemin Daçya kralına ait olduğunu tahmin ediyor. Miğferin yaşı ise yaklaşık 2450 yıl olarak hesaplanıyor.