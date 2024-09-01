Hollanda'da geleneksel yarış: Su kanalını sırıkla geçtiler

Hollanda'nın Utrecht kentine bağlı Polsbrökerdam bölgesinde gerçekleşen geleneksel sırıkla atlama yarışmasına bu yıl da ilgi büyüktü.

1767 yılından bu yana yapılan yarışmada yarışmacılar sırıkla en uzağa atlamak için mücadele ediyorlar.

48 yarışmacının 5 farklı kategoride yarıştığı etkinliği 2 binden fazla kişi takip etti.



Yarışmada katılımcılar, kanalın bir ucundan koşarak sırığa tutunuyori karşı tarafına geçene kadar tırmanıyor, son olarak kuma düştükleri yer ölçülüyor ve en uzağa ulaşmayı başaran, yarışı kazanıyor.



Yarışmanın tarihi ise çiftçilerden geliyor. Hollanda'da meralar genellikle kanallarla bölünüyor. Çiftçiler, geçiş noktalarında uzun mesafe yürümekten kaçınmak için atlama sırığı kullanıyordu.

