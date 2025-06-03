Hollanda'da hükümet krizi: Aşırı sağcı Wilders, koalisyondan çekiliyor

Hollanda'da aşırı sağcı lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı.

Wilders'in açıklamasına göre, partisi Özgürlük Partisi (PVV) iktidardaki koalisyondan ayrılacak. Bu ise hükümetin dağılması anlamına geliyor. Wilders, konuya ilişkin açıklamasında, koalisyon ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediğini belirtti. Wilders, geçen hafta bu konu hakkında "derhal destek" talebinde bulunmuştu.

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Wilders, Başbakan Dick Scoof'a partisine mensup tüm bakanların hükümetten ayrılacağını söylediğini bildirdi.

AFP haber ajansı, bunun Hollanda'da erken seçimlerin yapılmasını olası hale getirdiği değerlendirmesini paylaştı.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN TEPKİ

Koalisyon ortaklarından muhafazakar Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Wilders'in kararına tepki gösterdi. "Bu, bizi aptal gibi gösteriyor" diyen Yeşilgöz, "Kıtamızda bir savaş var. Bu sınamaya karşı gelmekyerine Wilders bize sorumluluk almaya istekli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Merkez parti NSC'nin lideri Nicolien van Vroonhoven de tepkisini "Bu, inanılmaz" sözleriyle gösterdi. Vroonhoven, "Hükümeti bu noktada düşürmek sorumsuzca" dedi.



WILDERS, NE İSTİYORDU?



Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu.

Wilders dün diğer üç parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde çekileceğini belirtmişti.

Hollanda'da geçtiğimiz temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinin çökmesi durumunda birkaç ay içinde yeni seçimlere gidilebilir.