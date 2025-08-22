Hollanda'da İsrail vatandaşlarına saldırı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'daki Center Parcs De Kempervennen'de iki İsrailli'nin saldırıya uğradığını açıkladı.

Jerusalem Post'un haberine göre İsrail vatandaşları, çok sayıda yerel sakinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu aldıkları yaralar nedeniyle Eindhoven'daki bir hastanede tedavi gördü.

Saldırıdan önce, Hollanda medya kuruluşu Jonet, İsraillilerin Filistin yanlısı aktivistler tarafından kaydedildiğini ve görüntülerinin internette paylaşıldığını bildirdi. Omroep Flevoland'a göre, İsraillilerin görüntüleri, Students for Justice in Palestine'ın (Filistin'de Adalet için Öğrenciler) Amsterdam şubesinin sosyal medya sayfasında yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı, durumu izlediklerini ve saldırının Lahey'deki İsrail Büyükelçiliği aracılığıyla ele alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “İsrail, Hollanda hükümetine aklıselim davranmasını ve kendi topraklarında İsraillilere yönelik saldırıları önlemek, suçluları bulmak ve adalete teslim etmek için kararlı bir şekilde harekete geçmesini talep ediyor” denildi.