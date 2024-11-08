Hollanda'da İsrailli taraftarlara saldırı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax'a konuk olan Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları maç sonunda saldırıya uğradı. Çok sayıda İsrailli'nin yaralandığı belirtiliyor.

Hollanda'da İsrailli taraftarlara saldırı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

Maçı izlemeye 'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. 

10 kişinin yaralandığını açıklayan , taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti. 

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi dışarıda bulunan İsraillilere, İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. 

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. 

Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor. 

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı. 

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı

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