Hollanda'da "kadınlar için güvenli sokaklar" eylemi

Hollanda'da özellikle kadınları hedef alan suç oranları her geçen gün artıyor.

Lahey'de yüzlerce kişi, akşam saatlerinde Malieveld yakınlarında toplanarak "kadınlar için güvenli sokaklar" talebiyle şehir merkezine yürüdü.



“Geceyi Geri Alıyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte eylemciler, özellikle geceleri kadınların ve kız çocuklarının kamusal alanlarda özgür ve güven içinde hareket edebilmesinin sağlanmasını istedi.



Hollanda’da son zamanda özellikle kadınların sokaktaki güvenliği tartışma konusu.

Hollanda Merkezi İstatistik Kurumu'nun (CBS) araştırmasına göre, özellikle 15-25 yaş arası kızlar başta olmak üzere, kadınlar arasında sokakta güvenlik hissi belirgin şekilde azalmış durumda.



Kadınların neredeyse yarısı, güvensiz buldukları bölgelerden geçmemek için güzergâhlarını değiştirdiğini belirtiyor.