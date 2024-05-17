Hollanda'da mental sağlık sorununa ötanazi onayı

Hollanda'da Zoraya Ter Beek'in "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle yaptığı ötanazi başvurusu kabul edildi.

Hollanda'da mental sağlık sorununa ötanazi onayı

'da bir kadına "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle ötanazi onayı verildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki  Zoraya Ter Beek "katlanılmaz mental acı" çektiği gerekçesiyle yakın zamanda yasalarda "tıbbi yardımlı ölüm" olarak tanımlanan ötanazi uygulanacak.

Başvuru sürecinin sonuçlanması yaklaşık 3,5 yılı bulan Ter Beek'a "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle ötanazi uygulanacağı haberi, Avrupa'daki "yardımlı intihar" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ter Beek, psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle yaptığı başvurunun kabul görmesi sebebiyle yaşanan tartışmaları anlayışla karşıladığını ancak Hollanda'da bu yasal hakkın 20 yıldır uygulandığını ve bundan yararlandığını dile getirdi.

Ölümcül hastalara ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke Hollanda'da "iyileşme umudu bulunmayan ve katlanılmaz acı çeken"ler için "tıbbi yardımlı ölüm" yasası 2002'de kabul edilmişti.

ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmaktır.

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