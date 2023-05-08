Hollanda'da sandık başında kavga: Çevik kuvvet müdahale etti

Hollanda'da polis sözcüsü, Amsterdam'da Türk seçmelerin oy kullandığı sandığın başında tartışma çıktığını duyurdu.

NL Times'ın haberine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve 100'den fazla çevik kuvvet ekibinin sevk edildiğini söyleyen polis, kavganın dün 21.00 civarında başladığını ve 02.30'a kadar devam ettiğini söyledi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise fuardaki sergi alanında tamamı erkeklerden oluşan iki grubun kavga ettiği ve polisin onları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Bununla birlikte iki farklı siyasi parti temsilcileri arasında çıkan kavganın ardından tutuklama olmadığı bilgisi paylaşıldı.

