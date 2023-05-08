Hollanda'da sandık başında kavga: Çevik kuvvet müdahale etti

Hollanda'da polis sözcüsü, Amsterdam'da Türk seçmelerin oy kullandığı sandığın başında tartışma çıktığını duyurdu.
NL Times'ın haberine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve 100'den fazla çevik kuvvet ekibinin sevk edildiğini söyleyen polis, kavganın dün 21.00 civarında başladığını ve 02.30'a kadar devam ettiğini söyledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise fuardaki sergi alanında tamamı erkeklerden oluşan iki grubun kavga ettiği ve polisin onları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Bununla birlikte iki farklı siyasi parti temsilcileri arasında çıkan kavganın ardından tutuklama olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Dün, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanabilecekleri son gündü.
Lahey, Deventer ve Eindhoven'da da Türk vatandaşları için oy kullanma yerleri açıldı.
250 BİN TÜRK SEÇMEN VAR
Hollanda’da yaklaşık 250 bin seçmen bulunuyor.
Ayrıca, Hollanda'daki Türk kökenli insanlara doğduklarında otomatik olarak Türk vatandaşlığı veriliyor ve oy hakkı da bulunuyor.