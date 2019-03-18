Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen saldırıda üç kişinin öldüğünü dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı.



Hollanda polisi 37 yaşındaki bir Türk için tehlike uyarısı yaptı. Hollanda polisi Ultrecht sakinlerinden Gökmen T. adındaki kişiye yaklaşmamalarını istedi.



RUTTE: SALDIRGAN YA DA SALDIRGANLARI ARIYORUZ

Hollanda Başbakanı Rutte, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini, saldırının gerekçesinin araştırıldığını söyledi. Rutte saldırganın aracının ve ikamet adresinin tespit edildiğini de belirtti. Rutte Türkiye saatiyle 19.00'da yeni açıklama yapacağını duyurdu. Rutte, "Saldırgan ya da saldırganları arıyoruz" dedi.

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Saldırgan kırmızı bir arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırganın saklandığı değerlendirilen bir binayı abluka altına aldı.

Hollanda terörle mücadele polisi kentte birden fazla yerde silah seslerinin yükseldiğini belirtti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

Kentte akşam 20.00'ye kadar terör alarmı en yüksek seviye olan beşe yükseltildi. Polis ayrıca okullara giriş ve çıkışları durdurun talimatı verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte olayın ardından yaptığı ilk açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve hükümetin hemen bir kriz toplantısı yapacağını dile getirdi. Hollanda basını özellikle Lahey’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve terörle mücadele birimlerinin koordinatörünün de ilgili yetkilileri acil kriz toplantısına çağırdığını duyurdu.

VİDEO: OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER