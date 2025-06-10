Hollanda'da siviller sınır kontrolü yapmaya başladı

Hollanda'da yaklaşık bir düzine kişilik grup, fosforlu yelekler ve el lambalarıyla yaptığı bu sınır denetimlerini sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.



Bu eylem, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından alkışlandı. Wilders, göçmen politikalarında anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta koalisyon hükümetinden çekilmiş, ardından Başbakan Dick Schoof istifa ettiğini açıklamıştı. Ülkede 29 Ekim’de erken seçim yapılacak.



Ancak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ve polis teşkilatı, vatandaşların bu tür eylemlerine sert tepki gösterdi. Van Weel, "Hayal kırıklığı anlaşılabilir, ancak kimse hukuku kendi eline almamalı" diyerek sınır kontrollerinin yalnızca resmi görevlilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

Hollanda polisi ise bu eylemlerin “yol kenarlarında son derece tehlikeli durumlar oluşturduğunu” belirterek derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

ALMANYA'DAN TEPKİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hollandalı mevkidaşı Dick Schoof ile Berlin'de yaptığı ortak basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merz, Almanya’da benzer bir vatandaş hareketi beklemediğini belirterek, “Eğer biri burada böyle bir şey yapmaya kalkarsa, bu yasa dışı olur ve yetkililer bunu derhal durdurur” dedi.



Merz, Almanya’daki sınır kontrollerinin şu anda orantılılık ilkesine uygun şekilde yapıldığını, verilerin de bu kontrollerin etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Sınır kontrollerinin geçici bir çözüm olduğunun altını çizen Merz, asıl hedefin Avrupa’nın dış sınırlarında ortak bir çözüm bulmak olduğunu belirtti.