Hollanda'da sokak iftarına bin 600 kişi katıldı

Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, "Cami Meydanı"nda düzenlenen iftar programında buluştu. Programa, belediye, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve salavatların getirildiği iftarda, okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar camide akşam namazını kıldı. Yoğun ilgi gören sokak iftarına yaklaşık 1600 kişi katıldı.



"HOLLANDA'NIN EN BÜYÜK MÜZESİ" PROJESİ



Hollanda'da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor. "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi kapsamında ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 23 ibadethane yer alıyor.



Utrecht'teki Ulu Cami, başkent Amsterdam'daki Fatih Camisi ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi de bunların arasında yer alıyor.