Hollanda'da ulaşıma kar engeli. 500 uçuş iptal

Yunanistan'ın ardından Hollanda'da da uçuşlar aksıyor. Bu kez uçuş iptal nedeni kar yağışı. Olumsuz hava koşulları Hollanda'yı vurarak kara, hava ve demir yollarında ulaşımı durma noktasına getirdi.

Avrupa'nın en büyük havaalanlarından Amsterdam Schipol Havaalanı'nda neredeyse 500 uçuş 5 Ocak Pazartesi günü hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. İptal edilen uçuş sayısının daha da artması bekleniyor.

Geçtiğimiz cuma günü de yüzlerce uçuşun kar ve buzlanmadan dolayı iptal edilirken, sadece havayollarında değil trenler de kardan nasibini aldı. Ülke çapında toplu taşımanın sekteye uğradığı belirtildi.

Kar ve buzlanmadan dolayı birçok kaza ve rötar yaşanırken yetkililer uyarı yaparak gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Meteorologlar Hollanda'da kar yağışının hafta boyu devam edeceğini tahmin ediyor.