Hollanda'da yeni Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz oldu
08.02.2026 11:30
Dilan Yeşilgöz.
Hollanda'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri Dilan Yeşilgöz oluyor. Yeşilgöz haberi X üzerinden paylaştı.
Hollanda'da kurulacak yeni hükümetin detayları belli oluyor. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Hollanda Savunma Bakanlığı yapacağını açıkladı.
29 Ekim 2025'te yapılan erken seçimlerle Hollanda'da Yeşilgöz'ün partisi VVD yüzde 14 oy olarak 3. parti olmuş, merkez sol parti Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile anlaşma sağlayarak bir azınlık hükümeti kurulacağı belirtilmişti. Dilan Yeşilgöz azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcılığı'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı koltuğunda oturacağını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
Azınlık hükümetinde milletvekili sayılarına göre D66 7, VVD 6 ve CDA 5 bakanlık aldı. D66 lideri Rob Jetten'in başbakan olmasıyla koalisyondaki partilerden sadece CDA'nın lideri Henri Bontenbal'ın hükümette yer almayacağı ve partisinin Meclis Grubu Başkanlığına devam edeceği belirtildi. Azınlık hükümetinin 23 Şubat'ta resmen göreve başlaması bekleniyor.
Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024'te kurulan dörtlü koalisyon hükümeti, aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in partisinin çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran 2025'te düşmüştü. Erken seçim kararı alınan Hollanda'da halk 29 Ekim 2025’te sandık başına gitmiş ve yapılan seçimde, D66 yüzde 16.9 oyla birinci parti olmuştu. 150 milletvekilli parlamentoda birinci parti D66 ve ikinci sıradaki aşırı sağcı Geert Wilders'in PVV'si 26'şar parlamentere sahip oldu. Dilan Yeşilgöz'ün partisi VVD de meclise 22 milletvekili sokabildi.
VVD Lideri Dilan Yeşilgöz
DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?
Hollanda'da siyaset hayatını sürdüren Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ailesi ile beraber Hollanda'ya yerleşti. Siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başlayan Yeşilgöz, 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi. 25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.
10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev aldı. Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.
Dilan Yeşilgöz göçmen karşıtı politikaları savunması ile biliniyor. İsrail yanlısı söylemleri ile ülkede tartışma yaratan Yeşilgöz'ün İsrail’i eleştiren sanatçıları ve siyasetçileri “antisemitist” olmakla suçladığı biliniyor.
Hollanda'da yapılan araştırmalara göre Hollandalıların büyük bir çoğunluğu Gazze-İsrail savaşı'nın ardından İsrail’e yaptırım uygulanmasını isterken, Yeşilgöz'ün tavrı ve söylemleri tepki çekmişti.
Yeşilgöz, 2013 yılında Rene Zegerius'la evlendi.