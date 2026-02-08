Hollanda'da yeni Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz oldu

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Hollanda'da siyaset hayatını sürdüren Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ailesi ile beraber Hollanda'ya yerleşti. Siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başlayan Yeşilgöz, 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi. 25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.

10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev aldı. Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.

Dilan Yeşilgöz göçmen karşıtı politikaları savunması ile biliniyor. İsrail yanlısı söylemleri ile ülkede tartışma yaratan Yeşilgöz'ün İsrail’i eleştiren sanatçıları ve siyasetçileri “antisemitist” olmakla suçladığı biliniyor.

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre Hollandalıların büyük bir çoğunluğu Gazze-İsrail savaşı'nın ardından İsrail’e yaptırım uygulanmasını isterken, Yeşilgöz'ün tavrı ve söylemleri tepki çekmişti.

Yeşilgöz, 2013 yılında Rene Zegerius'la evlendi.