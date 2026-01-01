Hollanda'da yeni yıla "şiddet" damga vurdu. Rekor acil durum rakamları

Hollanda polisi, özellikle havaifişek kaynaklı kazaların ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı. Bu yıl, tüketicilere satılan havaifişeklerin neredeyse tamamının yasaklanacağı son yıl olması nedeniyle, patlayıcıların etkisinin bazı bölgelerde “yıkıcı” olduğu belirtildi.

Geçici Emniyet Müdürü Willem Paulissen, ülkedeki neredeyse tüm çevik kuvvet birimlerinin görev başında olduğunu vurgulayarak, polislerin gece boyunca “son derece sarsıcı ve travmatik olaylara” tanıklık ettiğini söyledi.

112 HATTI KİLİTLENDİ

Adalet Bakanı Foort van Oosten, polis, itfaiye ve sağlık çalışanlarının ülke genelinde kasıtlı saldırılara uğradığını belirterek bu durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Gece yarısından kısa süre sonra, özellikle yangın ihbarlarının yoğunluğu nedeniyle acil çağrı hattı 112 geçici olarak aşırı yüklendi. Amsterdam’daki Vondelkerk Kilisesi, Bedum’daki bir spor salonu ve Hillegom’daki bir yatak mağazası çıkan büyük yangınlarda tamamen kullanılamaz hâle geldi.

AMSTERDAM VE ROTTERDAM'DA REKOR

Sadece Amsterdam’da 52 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Kentte ambulanslar 275 kez, itfaiye ise 300’den fazla kez olaya müdahale etti. Yetkililer, bunun geçen yıla kıyasla ciddi bir artış olduğunu açıkladı.

Rotterdam-Rijnmond bölgesinde ise gece “çılgınca yoğun” geçti. Saat 00.00–03.00 arasında çağrı merkezleri dakikada ortalama yedi acil çağrı aldı; toplam çağrı sayısı yüzde 60’tan fazla arttı.

YANGINLAR VE HASTANELERDE YOĞUNLUKLAR

Ülke genelinde itfaiye ekipleri yaklaşık 4 bin 300 olaya müdahale etti. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 4, bir önceki yıla göre ise yüzde 16’dan fazla artış anlamına geliyor.

Midden ve Batı Brabant bölgesinde itfaiye 440 kez çağrıldı; geçen yıl bu sayı sadece 138’di. Olayların çoğu çöp konteyneri, scooter ve araç yangınlarından oluştu. Bölgede acil servis çalışanlarına yönelik şiddetin de belirgin şekilde arttığı bildirildi.

Hastaneler de yoğun bir gece geçirdi. Groningen’deki Martini Hastanesi Yanık Merkezi, aralarında 15 yaş altı 10 çocuğun da bulunduğu 19 hastayı tedavi etti; bu sayı geçen yılın yaklaşık iki katı. Lahey ve Eindhoven’daki büyük hastaneler de havaifişek kaynaklı yaralanmalarda ciddi artış yaşandığını duyurdu.

Yetkililer ayrıca, bazı sağlık merkezlerinin zorlandığını ancak genel olarak sistemin çökmediğini belirtti.