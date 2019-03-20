Hollanda'da savcılar olayın "terör saldırısı" olma ihtimalinin ortadan kalkmadığını açıkladı. Olayla ilgisi olabileceği düşünülen bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Katil ve kurbanlar arasında ise direkt bir ilişki henüz ortaya çıkmadı.



Saldırganın sabıkasının da oldukça kabarık olduğu belirtiliyor. Saldırgan 2014'te bir yaralama olayına karışmış. 2017'de cinsel saldırı suçuyla hapse girmiş ve 2 ay hapiste kaldıktan sonra serbest kalmış.



Bu suçla ilgili dava sürüyor. Geçtiğimiz sene ise hırsızlık suçundan 4 ay hapse mahkum olmuş. Hollanda parlamentosunda ise hem Utrecht hem de Yeni Zelanda saldırıları için saygı duruşunda bulunuldu.



Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders ise Adalet Bakanı'nı saldırıdan sorumluluğu olduğu gerekçesiyle istifaya davet etti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise saldırının gerçekleştiği yere giderek çiçek bıraktı.