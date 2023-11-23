Hollanda'daki seçimler ardından merak konusu oldu: Geert Wilders kimdir?

Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçlara göre açık farkla ilk sıraya yerleşen İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, artık göz ardı edilemeyeceklerini belirterek, "Ülkeyi biz yöneteceğiz." dedi. Peki, Geert Wilders kimdir?

Hollanda'daki seçimler ardından merak konusu oldu: Geert Wilders kimdir?

Özgürlük Partisi başkanı, aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 6 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi.1998'den beri Parlamentosu üyesidir.

Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir.

Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedirler. Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.

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