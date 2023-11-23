Hollanda'daki seçimler ardından merak konusu oldu: Geert Wilders kimdir?

Özgürlük Partisi başkanı, aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 6 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi.1998'den beri Hollanda Parlamentosu üyesidir.



Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir.



Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedirler. Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.