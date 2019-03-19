Hollanda'yı ayağa kaldıran saldırının ardından Utrecht kenti güne sakin başladı. Saldırıda hayatını kaybedenler çiçeklerle anılırken, ülkede güvenlik alarm da düşürüldü.
Saldırının nedeni ise tartışma konusu oldu. Hollanda basınına yansıyan haberlerde olayın aslında ailevi sebeplerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Saldırının faili olarak yakalanan Gökmen T.'nin yakınları da terör saldırısına ihtimal vermiyor. Son açıklamalarda da zanlının intikam cinayeti işlediği görüşü öne çıkıyor.
37 yaşındaki Türk asıllı Gökmen T. Hollanda'nın dördüncü büyük kenti olan Utrecht'te tramvayda ateş açmış; saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.
Hollanda'daki Türk saldırganın sorgusu sürüyor
Anadolu AjansıDünya
Hollanda'yı ayağa kaldıran saldırının ardından Utrecht kentinde hayat normale dönüyor. Saldırganın sorgusu sürerken halk saldırının gerçekleştiği yere çiçekler bırakıyor.
Hollanda'yı ayağa kaldıran saldırının ardından Utrecht kenti güne sakin başladı. Saldırıda hayatını kaybedenler çiçeklerle anılırken, ülkede güvenlik alarm da düşürüldü.