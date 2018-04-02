Hollanda'dan sığınmacı kabulü için yeni uygulama

Hollanda sadece hava ve deniz yoluyla gidenleri kabul ederken diğer sığınmacıları geldikleri ülkelere geri yollayacak.



Sığınma ve Göç İşleri Bakanı Mark Harbers sığınmacıları gönderecekleri komşu ülkeler Belçika ve Almanya'dan da aynı şekilde davranmalarını isteyeceklerini söyledi.



Harbers, Avrupa Birliği ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesinin, sığınmacıları Avrupa'ya gitmekten vazgeçireceği görüşünü savundu.



Hollanda hükümeti, planın diğer Avrupa ülkeleri ile Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos'a sundu.



Güney Avrupa ülkelerinin bu ay Brüksel'de ele alınacak plana güçlü bir şekilde karşı çıkmaları bekleniyor.

Planın, teknelerle en fazla sığınmacının gittiği AB ülkeleri Yunanistan ve İtalya üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekiliyor.

