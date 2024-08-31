Hollanda'dan Ukrayna'ya 28 zırhlı araç

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.



Brekelmans, Ukrayna'ya Viking paletli 28 zırhlı muharebe aracı tedarik ettiklerini, bu araçların kullanımı için Ukraynalı askerlerin Hollanda Deniz Piyadeleri tarafından eğitildiğini belirtti.



"Ukrayna'ya desteğimiz, Rusya'yı uzak tutmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Brekelmans, Rus saldırganlığıyla mücadelede Ukrayna'nın yardımına ihtiyaçları olduğunu bildirdi.



"UKRAYNA, HOLLANDA'NIN VERDİĞİ F-16 SAVAŞ UÇAKLARINI RUSYA TOPRAKLARINDA DA KULLANABİLİR"

Brekelmans, Hollanda kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada da "Ukrayna, Hollanda'nın verdiği F-16 savaş uçaklarını Rusya topraklarında da kullanabilir." dedi.



Savaş hukukunun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Ukrayna'nın da askeri hedeflere saldırabilmesine imkan verdiğini ileri süren Brekelmans, "Bu, örneğin Rusya'dan bir füze fırlatılırsa, onu Rusya'nın üzerinde de F-16 ile önleyebileceğiniz anlamına gelir." diye konuştu.



Brekelmans, Rus savaş uçaklarının kullandığı ve füzelerin gönderildiği havalimanlarının da savaş hukukuna göre meşru hedef olduğunu savunarak, "(Ukrayna'nın) Saldırıların sivil hedeflere yönelik olmaması gerekir. Ukrayna'nın bunu yapmasına kesinlikle izin verilmiyor. Bizim belirlediğimiz koşullar bunlar." ifadesini kullandı.