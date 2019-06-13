Van Dijk, Hollanda Senatosu'nda iki gün önce yapılan yemin töreni sonrası sosyal medya hesabından, İsrail için mücadele sözünde bulundu.



Senatör, "Peter Schalk ile yeniden Hollanda Senatosunda yemin ettik. Yaşam için mücadele. Aile için. İsrail için" mesajını paylaştı.



İsrail'e yakınlığıyla bilinen SGP'nin resmi internet sayfasında İsrail politikasına ilişkin için özel bir bölüm bulunuyor.



Kudüs'ün tamamının İsrail'e ait olduğunu iddia eden SGP, Hollanda'nın bu ülkedeki büyükelçiliğinin de Kudüs'e taşınmasını istiyor.



ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" şeklinde tanımasını destekleyen parti, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) varlığının gereksiz olduğunu savunuyor.



Hollanda Senatosu'nda iki sandalyeye sahip SGP'nin, Temsilciler Meclisi'nde ise 3 milletvekili bulunuyor.