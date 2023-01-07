Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda, bir haftada 5 tona yakın kokain ele geçirildiği açıklandı.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi

İlişkili Haberler

Hollandalıların 250 yıllık kölelik için özür dilemesi bekleniyor

Hollandalıların 250 yıllık kölelik için özür dilemesi bekleniyor

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali

'nın Lahey kentinde ışık festivali

Rotterdam Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2022'nin son günleri ile 2023'ün ilk günleri arasındaki bir haftalık dönemde Rotterdam Limanı'nda güvenlik güçlerinin çok sayıda kontrol yaptığı belirtildi.

Yapılan kontroller sırasında toplam 4 ton 726 kilogram kokain ele geçirildiği ve 34 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kokainlerin Brezilya, Ekvador ve Şili gibi Kuzey Amerika ülkelerinden gelen gemilerdeki farklı konteynerlerde bulunan muzlar, ayakkabılar ve donmuş meyve suyu kapları gibi farklı yüklerin arasına saklandığı kaydedildi.

Kokainlerin imha edildiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...