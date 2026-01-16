Hollanda'nın Utrecht kentinde patlama
16.01.2026 00:16
Reuters
İHA
Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama, bazı binalarda yangına yol açarken; olayda en az 4 kişi de yaralandı.
Hollanda yerel basınındaki haberlere göre, Utrecht'in merkezindeki patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Dar bir sokakta meydana gelen patlama, binalarda yangına yol açarken, yetkililer en az 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Öte yandan patlama bölgesine acil sahra hastanesi kurulurken, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.