Hollywood filmi için yeni senaryo: İran'daki ABD pilotu nasıl kurtarıldı?

ABD Özel Operasyon Kuvvetleri, İran’da düşürülen bir ABD savaş uçağının yaralı mürettebatını kurtarmak için operasyonun düğmesine bastı. New York Times'ın aktardığına göre tahliye görevi Navy SEAL Team 6 komandoları tarafından gerçekleştirildi. Bu özel operasyon ekibi 2011 yılında Usame bin Ladin'i de öldüren ekip.

ABD’li yetkililer, kurtarma timinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve rütbesi albay olan silah sistem subayının tıbbi tedavi amacıyla uçakla Kuveyt’e nakledildiğini açıkladı.

Kurtarma operasyonu 3 Nisan günü bir F-15E Strike Eagle uçağının İran ordusu tarafından vurulmasıyla başladı. Uçağın pilotu fırlatma sonrası hızla kurtarılırken, aynı gün bir A-10 uçağının da düşmesiyle yaşanan kaosta silah sistem subayına ulaşılamadı. Düşman hattının gerisinde kalan ve sadece bir tabancası bulunduğu belirtilen subayın bulunması için ABD ordusu en prestijli özel kuvvet timini görevlendirdi.

Kurtarma süreci boyunca CIA'in, İran güçlerini yanıltmak amacıyla subayın bir kara konvoyuyla ülkeden çıkarıldığına dair bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğü belirtiliyor. Bu sırada dağlık bir alanda saklanan ve yer tespiti riskine karşı işaret cihazını kısıtlı kullanan Amerikan subayı, yaklaşık 2 bin metrelik bir dağ sırtına tırmanarak İran güçlerinden kaçmayı başardı. New York Times, subayın hükümet karşıtlarının yoğun olduğu bölgede yerel halktan yardım almış olabileceğini iddia ederken subayın saklandığı yerin nihayetinde CIA tarafından tespit edilerek Pentagon’a iletildiği belirtildi.

Operasyonun sırasında, savaş uçakları, helikopter ve siber istihbarat sayesinde yüzlerce komandonun bölgeye sevk edildiği kaydedildi. ABD saldırı uçakları, İran konvoylarını saklanma alanından uzak tutmak için bölgeyi bombalarken, SEAL birimleri subaya ulaştıkları sırada İran güçlerini bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtığı ancak doğrudan bir çatışmaya girilmedği ifade edildi. Tahliye sırasında iki nakliye uçağının İran’daki ücra bir üste mahsur kalması üzerine, komutanlar personeli almak için üç yeni uçak görevlendirdi ve arızalı uçakları düşman eline geçmemesi için imha etti.

İran tarafı ise 2 C-130 ve 2 Black Hawk helikopterinin düşürüldüğünü, Amerikalı askerin kurtarıldığı haberinin ise yalan olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, operasyonun tek bir Amerikalı yaralanmadan tamamlanmasını İran semalarında elde edilen "ezici hava hakimiyetinin" bir kanıtı olarak nitelendirdi. Trump, İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'nı kargo trafiğine açmaması durumunda 48 saat içinde ülkenin enerji altyapısına yönelik ağır saldırıların başlayacağı tehdidinde bulundu.

İSRAİL: BİZ YARDIM ETTİK

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in İran'da mahsur kalan bir ABD'li pilotun kurtarılması operasyonu sırasında ABD'ye istihbarat desteği sağladığını ve görevi kolaylaştırmak için bölgedeki saldırılarını durdurduğunu söyledi.