Hollywood yıldızı Ruffalo'dan Gazze mesajı: "Sessizliğiniz suç ortaklığıdır"

Hollywood aktörü ve aktivist Mark Ruffalo, instagram hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail'in Gazze'de yol açtığı kıtlığa dikkat çekti.



Gazze'de insan eliyle bir kıtlık yaratılmasını güçlü şekilde kınayan Avengers yıldızı Ruffalo, bunu "insanlığa karşı suç" olarak tanımladı. Ruffalo, siyasetçilere ve dünya liderlerine acil harekete geçme çağrısı yaptı.



Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları yazdı: "Gazze'de tanık olduğumuz şey sadece bir trajedi değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Zorla aç bırakma, insan eliyle yaratılmış bir kıtlık. Çocuklar ve aileler yok olurken dünya sessizce izliyor. Bu bir doğal afet değil. Bu, iktidardakilerin kasıtlı olarak yaptıkları seçimlerin sonucudur."



Dünya liderlerine seslenen ve "Sessizliğiniz suç ortaklığıdır" diyen Ruffalo, "Hareketsizliğiniz bu acıyı mümkün kılıyor. Bütün bir halk açlık çekerken seyirci kalamayız. İnsanlık bizden daha fazlasını bekliyor. Bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı.



Ruffalo mesajında şunları kaydetti: "Sesinizi yükseltin. Bu kıtlığın sona ermesini talep edin. Soykırım ve yıkımın sona ermesini talep edin. Hesap sorulmasını talep edin. Yaşamı talep edin."