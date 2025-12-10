Hollywood’da 108 milyar dolarlık devralma savaşı

Hollywood’un en köklü stüdyolarından Paramount Pictures’ın yaklaşık 3,5 milyon takipçili resmi X hesabı, dün siber korsanların hedefi oldu ve hesap biyografisi kısa süreliğine "Faşist rejimin gururlu kolu" ifadesiyle değiştirildi.

Şirket yetkililerinin müdahalesiyle hızla geri alınan ve eski haline döndürülen bu siber saldırı, stüdyo ve ana şirketi için oldukça kaotik bir süreçte gerçekleşti.

Olay, David Ellison yönetimindeki Paramount Skydance’in, Warner Bros Discovery’yi (WBD) devralmak için hissedarlara doğrudan 108 milyar dolarlık teklif sunmasından sadece 24 saat sonra yaşandı.

Son dönemde Netflix, Warner Bros Discovery ile stüdyoları, HBO, HBO Max ve oyun bölümünü kapsayan anlaşmayı pazarlık ediyor.

Hesabın biyografisi sessizce standart mesajı olan "Paramount Pictures'ın resmi X hesabı" ifadesine döndürüldü.

PARAMOUNT 108 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFLE MASAYI DEVİRİYOR

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında Discovery ve CNN’in "Discovery Global" adı altında ayrı bir şirkete dönüştürülmesi ve sürecin 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyordu.

Paramount CEO’su David Ellison, WBD yönetim kurulunun Netflix’in teklifini kabul etmesinden hemen önceki saatlerde en yakın ortaklarını ve danışmanlarını toplayarak "B Planı"nı devreye soktu.

Tarihin en cüretkâr düşman devralma girişimlerinden biri olarak nitelendirilen bu hamleyle Paramount, WBD’nin tamamı için hisse başına 30 dolar önerdi.

Tamamı nakit olan bu 108 milyar dolarlık teklif, Netflix’in hisse başına 27,75 dolarlık ve toplamda 82,7 milyar dolarlık anlaşmasını gölgede bıraktı.

Paramount, hissedarlara Netflix’in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit öneriyor.

Paramount cephesi, basına yansıyan açıklamalarda Netflix ile yapılan anlaşmayı "lekeli" olarak nitelendirdi ve Warner Bros yönetim kurulunu "tek bir teklif sahibini kayıran, önceden belirlenmiş bir sonuca sahip miyop bir süreç yürütmekle" suçladı.

Netflix ise sunduğu teklife "süper güven duyduğunu" vurguluyor.

TRUMP'IN DAMADI DEVREDE

Öte yandan Financial Times’ın haberine göre, müzakereler sırasında Paramount, Çinli teknoloji devi Tencent’ten finansman sağladı ancak daha sonra bu kaynağı kullanmaktan vazgeçti.

Şirket bunun yerine üç Orta Doğu devlet varlık fonunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve RedBird Capital’den finansman desteği ayarladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kayıtları, WBD için teklif sürecinin hisse başına 19 dolardan başladığını, rakiplerin devreye girmesiyle fiyatın yükseldiğini gösteriyor.

Gelişmelerin ardından piyasalar hareketlendi; WBD hisseleri yüzde 4,4, Paramount hisseleri yüzde 9 değer kazanırken, Netflix hisseleri yüzde 3,4 düşüş yaşadı.

Warner Bros Discovery, Paramount Skydance’in teklifini "dikkatle inceleyip değerlendireceğini" açıkladı ancak Netflix anlaşmasına ilişkin tavsiyesini şimdilik değiştirmediğini belirtti.

TRUMP İLE ELLISON AİLESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER GERİLİYOR

Başkan Donald Trump, Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison ve oğlu David Ellison ile uzun süredir dostane ilişkilere sahipti.

Trump, Skydance’in bu yılın başlarında Paramount ile birleşmesinin ardından David Ellison’ı överek "harika bir iş çıkaracağını" söylemişti.

İlişkilerde bu hafta türbülans yaşandı. Trump, 60 Minutes programında Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene’in yer aldığı bir bölümün yayınlanmasının ardından Ellison ailesini sert bir dille eleştirdi.

Greene için "düşük IQ'lu hain" ifadesini kullanan Trump, Paramount’un yeni sahiplerini bu yayına izin vermekle suçladı.

Trump, Ellison ailesi yönetimi devraldığından beri programın "daha kötüye gittiğini" savunarak "Onlar da eski sahiplerinden daha iyi değil" dedi.

Trump, Warner Bros Discovery için yaşanan teklif savaşına ilişkin soruları ise temkinli yanıtladı.

Hafta sonu yaptığı açıklamada "karar sürecine dahil olacağını" belirten Trump, pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte tarafların pazar paylarını görmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Hiçbiri benim özellikle iyi arkadaşlarım değil" dedi ve ekledi: "Doğru olanı yapmak istiyorum"

David Ellison, ekim ayında dikkat çeken bir başka stratejik hamle daha yaparak Bari Weiss’in kurduğu The Free Press platformunu 150 milyon dolara satın aldı ve Weiss’i CBS News’in en üst düzey editoryal yöneticisi olarak atadı.

Endüstride şaşkınlık yaratan bu atama, Ellison’ın Trump’ın tabanı da dahil olmak üzere muhafazakar medya çevreleriyle köprü kurma girişimi olarak yorumlandı.

Bari Weiss, CBS News genel yayın yönetmeni olarak ilk kez 13 Aralık’ta, Turning Point USA’den Erika Kirk’ün konuk olacağı bir saatlik özel yayının moderatörlüğünü yapacak.