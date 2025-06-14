Hollywood’dan Vatikan’a: Yeni Papa, dünyaca ünlü isimlerle akraba çıktı!

Papa 14. Leo soy ağacı, Amerika’dan çıkan ilk Papa olmasıyla birlikte büyük ilgi toplarken, yapılan yeni bir araştırma, kendisinin dünya çapında tanınmış isimlerle akraba olduğunu ortaya koydu.

ÜNLÜ İSİMLERLE AKRABA ÇIKTI

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Henry Louis Gates Jr.’ın yürüttüğü “Finding Your Roots” (Köklerini Bulmak) adlı belgesel dizisi kapsamında yapılan araştırmada, Papa Leo’nun Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü isimlerle uzaktan akraba olduğu tespit edildi.



Gates’in ekibi, American Ancestors kuruluşu ile Miami Küba Soybilim Kulübü’nün desteğiyle Papa’nın soyunu 1500’lü yıllara, İspanya’ya kadar izlemeyi başardı.

ANNE TARAFI SOYLUYMUŞ

Papa Leo’nun anne tarafından atalarının dört tanesi İspanyol soylular sınıfına ait “hidalgo” unvanını taşıyordu.

Ailesinde savaşçılar da bulunuyordu.Örneğin Diego de Arana Valladar, 17. yüzyılda Portekiz’in kolonilerini Hollandalı korsanlara karşı savunmuştu.

BÜYÜKBABASI GAZETELERE ÇIKMIŞ

Papa’nın Sicilyalı büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito’nun ise müzik eğitmeni olduğu ve ABD’ye göç ettikten sonra Illinois’te karısı tarafından aldatıldığı gerekçesiyle gazetelere yansıyan bir skandala karıştığı öğrenildi.

Hatta bir dönem rahip olmayı düşündüğü, ancak sonrasında bu yoldan vazgeçtiği belirtiliyor.

SİYAHİ AKRABALARI DA VAR

Soy ağacında dikkat çeken başka detaylar da var. Araştırmaya göre Papa’nın en az 17 siyahi ABD kökenli atası bulunuyor.

Soy kökeni dağılımına bakıldığında Papa’nın atalarının büyük çoğunluğu Fransız (40 kişi), ardından İtalyan (24), Amerikalı (22) ve İspanyol (21) olarak sıralanıyor.